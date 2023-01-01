Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию на праздники

НЭК «Укрэнерго» призывает бытовых потребителей экономно потреблять электроэнергию, предоставленную на праздники без ограничений.
Об этом «Укрэнерго» сообщает в Теlegram.
«Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар. В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаки дронами», - говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины в целом уничтожила 45 ударных БПЛА.
«Энергетики делают всё возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономно потреблять электроэнергию», - отметили в Укрэнерго.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что благодаря отличной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.