В британском городке отменили салют, чтобы не разбудить моржа-«туриста»

В британском городе Скарборо отменили новогодний фейерверк, чтобы не беспокоить заплывшего в гавань арктического моржа.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на This Is The Coast.

Морж по имени Тор приплыл в гавань 30 декабря. Эксперты по дикой природе считают, что он проделал путь из Канады через Францию и Нидерланды, а в воды Северного Йоркшира заплыл отдохнуть. Как пишет The Guardian, морж собрал вокруг себя большие толпы, а местных жителей привел в восторг, хоть и постоянно спал у воды.

Зоозащитники говорят, что моржей редко можно встретить в Великобритании, однако в последнее время они стали чаще появляться из-за изменения климата. Ожидается, что после отдыха Тор отправится на север.