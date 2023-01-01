«Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город разрушен», - Буданов

Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, там катастрофа с самим городом, который обстреливают россияне.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

– Я много раз был в городе Бахмут до начала войны, затем в военный период с 2014 года. В моем понимании, как город Бахмут больше не существует. Определенные районы восстановлению не подлежат. Этот город легче строить с нуля, чем восстанавливать. Оккупанты сделали этот город непригодным для жизни, - сказал Буданов.

Он считает хорошим то, что россияне сконцентрировали свои усилия на Бахмуте.

- Они несут там огромные потери... Вы наверняка видели много роликов в интернете о полях трупов, когда один труп на другой кладут, как мешок с песком. Это правда, – отметил начальник ГУР.

Также он пояснил, что у украинских Сил обороны возле Бахмута бывают как локальные неудачи, так и успехи.