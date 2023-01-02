Известный британский рок-музыкант получил рыцарский титул

Британия отметила гитариста Queen Брайана Мэя рыцарским титулом.

Об этом сообщает Reuters.

Основатель рок-группы Queen Мэй был посвящен в рыцари, когда он открыл концерт к "платиновому юбилею" королевы Елизаветы.

Королева Елизавета умерла в сентябре, определив новогодние награды первыми, которые вручает король Чарльз с момента вступления на престол. Список составляется независимыми комитетами, прежде чем его утверждают премьер-министр и монарх.

Ордена Британской империи получили футболистки сборной Англии, выигравшие чемпионат Европы по футболу – Лия Уильямсон, Бет Мид, Люси Бронз и Эллен Уайт, а также их тренер, голландка Сарин Вигман.

Ранее сообщалось, что посол Британии в Украине Мелинда Симмонс и посол в россии Дебора Броннерт получили дамские титулы.