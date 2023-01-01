Туристам из Китая, где выявили вспышку коронавируса, запретили въезд в Марокко

Марокко вводит запрет на въезд на территорию королевства путешествующим из Китая независимо от их национальности, чтобы предотвратить новую волну заражения COVID-19.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

«В свете развития ситуации в сфере здравоохранения, связанной с COVID-19 в Китае …и во избежание новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий, власти Марокко запретили доступ на территорию Королевства Марокко всем путешественникам, независимо от их гражданства. , прибывающих из Китайской Народной Республики», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта исключительная мера «никаким образом не влияет на искреннюю дружбу между двумя народами и стратегическое партнерство между двумя странами, к которому Королевство остается твердо благосклонным».

Напомним, в Китае вспышка COVID-19 – 20 декабря зафиксировали 37 миллионов новых случаев инфицирования за сутки.