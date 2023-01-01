Николаевских морпехов, уничтожающих врага на Донбассе, отметили нагрудным знаком «Верный всегда»

Николаевских морпехов, простирающих врага на Востоке Украины, командир 36-й ОБрМП Виктор Сикоза отметил ценными подарками и нагрудным знаком «Верный всегда».

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

С наступающими новогодними и рождественскими праздниками поздравил командир бригады полковник Виктор Сикоза морских пехотинцев, мужественно противостоящих оккупантам Донецкой области.

Отважные воины получили ценные подарки и были награждены нагрудным знаком командира 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского «Верный всегда».

– Искренне благодарен каждому морскому пехотинцу бригады, который с честью исполняет свой военный долг и ежедневно тяжким ратным делом приближает нашу Победу над врагом, – отметил комбриг.



