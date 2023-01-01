Французская Bonduelle передала российским оккупантам продуктовые наборы с пожеланием «скорейшей победы»

Французская компания – производитель овощных консервов Bonduelle не только не ушла с российского рынка, но и поддержала военнослужащих россии, пожелав им «скорейшей победы».

Фото «подарочных наборов» с продукцией для российских кафиров обнародовала группа «Ярцево LIVE» в сети «Вконтакте».

Как отмечается в сообщении, вместе с консервами от компании оккупанты получили открытку с текстом: «Дорогой солдат! Поздравляем тебя с Новым годом! Желаем всех благ и скорейшей победы!».

Всего «подарки» получили 10 тысяч российских солдат, воюющих против Украины.

В мае 2022 года компания Bonduelle заявила, что продолжит работу в россии, потому что «считает своим долгом обеспечить людям доступ к основным продуктам питания и сделать все возможное, чтобы избежать дефицита продовольствия».

«В рамках своей миссии компания обеспечивает непрерывность своей деятельности в России, чтобы прокормить не только 145 миллионов россиян, но и 90 миллионов жителей соседних стран, которым поставляют продукцию российских заводов группы», - говорило в отчете компании.

При этом Bonduelle заявляла о намерении направить всю прибыль от продажи своего российского сегмента в пользу предстоящей «реконструкции поврежденной инфраструктуры сельскохозяйственных и пищевых экосистем в Украине».