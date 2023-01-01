Верещук заверила, что переселенцы продолжат получать помощь на проживание в 2023 году

После постановления Кабинета Министров, которое отменило автоматическое начисление некоторых выплат и льгот, в том числе выплату на проживание для ВПЛ, на горячую линию Минреинтеграции обратилось много внутренних переселенцев, которые были обеспокоены тем, что после Нового года им прекратят выплачивать помощь.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что с 1 января 2023 года автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено.

«Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства», – уточнила она.

Также в Минреинтеграции заверили, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Ведь помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ упомянутые выплаты – это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.

Напомним, ранее в Минреинтеграции заявили, что проверять переселенцев будут только в случае подозрения на неправомерное получение помощи.