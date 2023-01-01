С 1 октября украинские беженцы в Израиле не смогут легально устроиться на работу

Беженцы из Украины, которые прибудут в Израиль после 1 октября 2023 года, не смогут легально устроиться на работу.

Решение принято министром внутренних дел Айелет Шакед, передает издание Haaretz.

Решение главы МВД аргументировано разделением между украинцами, бежавшими в Израиль спустя полгода после начала войны в Украине, и теми, кто прибыл в страну позже. Первая группа подпадает под групповую защиту от депортации, которую каждый месяц продлевает глава МВД. Им разрешено работать спустя 90 дней после прибытия в страну - в соответствии с политикой Управления по делам народонаселения и миграции.

Те украинские граждане, которые прибыли в Израиль после июня 2022 года, попадают под действие процедуры, ограничивающей трудоустройство. Таким образом, в 17 городах Израиля украинские беженцы могут работать в строительстве, сельском хозяйстве, учреждениях по уходу за больными и пожилыми и в гостиницах.

По данным Haaretz, с начала войны в Израиль из Украины въехали 46 206 украинцев или граждан других стран. Среди них – около тысячи человек были признаны подпадающими под действие закона о возвращении. С тех пор страну покинули 30 792 украинца. Сейчас там находятся 14 420 граждан Украины, которые прибыли туда с начала войны.

Напомним, что украинские беженцы в Бельгии будут обязаны регистрироваться в службе занятости.