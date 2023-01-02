Польша развивает атомную энергетику, чтобы стать независимой от россии

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Польша активно развивает атомную энергетику, стремясь гарантировать энергетическую независимость от россии.

Как зявил эксперт по энергетике Польского экономического института Адам Ющак, Польша должна найти замему российскому ископаемому топливу, сообщает Financial Times.

«Мы видим значительные изменения в польском и европейском мышлении относительно атомной энергетики. Теперь все полностью осознают, что мы должны заменить ископаемое топливо, особенно импортируемое из россии», - сказал Ющак.

По данным Польского экономического института, за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества построенных реакторов.

Также правительство возлагает на ядерную энергетику основные надежды по остановке глобального потепления.

Ранее сообщалось, чтоамериканская компания построит в Польше первую АЭС.До конца 2022 планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.

Еще одну АЭС в Польше построит Южная Корея.