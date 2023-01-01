«Николаеводоканал» остановил все насосные станции - горожане останутся без воды

ГКП «Николаевводоканал» сообщило, что в связи с технической проблемой с электроснабжением на производственных подразделениях вынужденно остановлена работа на всех насосных станциях.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.