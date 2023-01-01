«Николаеводоканал» остановил все насосные станции - горожане останутся без воды

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02.01.2023 09:45

ГКП «Николаевводоканал» сообщило, что в связи с технической проблемой с электроснабжением на производственных подразделениях вынужденно остановлена работа на всех насосных станциях.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание.

«После этого мы сможем сказать, когда ориентировочно начнем подавать воду в дома. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует. Извиняемся за неудобства», - говорится в сообщении.

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