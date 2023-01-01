Апелляционный суд также признал незаконным договор об аренде территории детского городка «Сказка» в Николаеве

Юго-западным апелляционным хозяйственным судом подтверждена законность требований прокурора и оставлено в силе решение хозяйственного суда Николаевской области о признании недействительным договора о предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» в городе Николаеве.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как установлено Окружной прокуратурой города Николаева, заключенная сделка фактически является договором аренды коммунального имущества, размер арендной платы по которому определен без учета требований Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Как следствие, местный бюджет ежегодно недополучает от такого использования имущества почти три миллиона гривен.

Также в прокуратуре отмечают, что заключение договора в течение длительного времени делало невозможным использование детского городка по назначению – для проведения досуга родителей с детьми.

Прокурор обратился в суд с иском о признании недействительным решения конкурсной комиссии, которой избран победитель на занятие предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка» и договора о праве осуществления предпринимательской деятельности от 1 марта 2021 года, заключенного между Бюджетным учреждением Николаевского городского совета игровой комплекс «Детский городок «Сказка» и физическим лицом-предпринимателем.

Следовательно, судом признан недействительным указанный выше договор, поскольку последний заключен с нарушением требований действующего законодательства и противоречит интересам государства и территориального общества, а кроме того наносит ущерб территориальной общине в виде недополучения арендных платежей.

Напомним, что после решения Хозяйственного суда Николаевской области арендатор "Сказки" совладелец компании "Аттракцион-Инвест" Александр Скрипин заявил, что может продолжить работу в детском городке - суд лишь частично ограничил его деятельность.