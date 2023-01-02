Блекаут в Украине возможен только в теории, - министр

Украинская энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба министерства.

– это касается и генерации, и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и дальше при дальнейших возможных ударах, - сказал Галущенко.

Он отметил, что существует ряд решений как с точки зрения физической защиты энергообъектов, так и технической балансировки системы. И эти решения доказывают свою эффективность. Блекаут в Украине возможен теоретически, однако энергосистема постоянно доказывает свою устойчивость почти три месяца массированных атак.

По словам Галущенко, из-за значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии, к концу отопительного сезона придется применять графики ограничения электроснабжения. Однако они должны быть контролируемыми.