В Николаеве в течение 12 часов возобновят централизованное водоснабжение

В Николаеве централизованное водоснабжение возобновят в течение 12 часов.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

По состоянию на 15:30 специалисты ГКП «Николаевводоканал» уже начинают восстанавливать запас воды в имеющихся резервуарах. Ориентировочно в течение 12 часов будет постепенно подаваться вода в дома города.

Отметим, что восстановление водоснабжения следует ожидать сегодня вечером или завтра утром. Во избежание гидравлических ударов (и аварий на сетях) сначала выпустят воздух из сети, а затем постепенно ее наполнят и подадут воду в дома.