В Николаеве городские власти помогают временно отремонтировать дома, пострадавшие от российского обстрела

В Николаеве городские власти направили строительные бригады, помогающие жителям домов, пострадавших от российских обстрелов 31 декабря.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, что при обстреле пострадал частный сектор в одном из районов. российская ракета разрушила три дома и до 20 были повреждены.

Строители уже зашили ОСБ-плитами практически все поврежденные окна. Также отработали несколько крыш.

Большинство кровель накрывают тентом, где возможно – заменяют разбитый шифер. Завтра продолжат работу.