Зеленский еще на год продлил безвизовый режим для граждан Британии и Северной Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2024 года.
Об этом свидетельствует указ главы государства.
«Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года», - говорится в документе .
Напомним, ранее в ЕС заявили, что война не повлияет на прекращение безвиза с Украиной.