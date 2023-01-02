Зеленский еще на год продлил безвизовый режим для граждан Британии и Северной Ирландии

Об этом свидетельствует указ главы государства.

«Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года», - говорится в документе .