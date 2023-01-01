«Потребляем ответственно»: На Николаевщине могут быть отключения электроэнергии из-за превышения лимитов

В Николаевской области 3 января после 14:00 может быть отключение электроэнергии из-за превышения установленных лимитов потребления.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго»

«До 14 часов 3 января ограничений по Николаевской области не предусмотрено. С 14.00 есть лимиты, при превышении которых возможны повременные отключения. Потребляем электроэнергию ответственно!» – сообщили в компании.

В то же время в «Укрэнерго» добавили, что на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14 часов не применяются.