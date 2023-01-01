«Потребляем ответственно»: На Николаевщине могут быть отключения электроэнергии из-за превышения лимитов

В Николаевской области 3 января после 14:00 может быть отключение электроэнергии из-за превышения установленных лимитов потребления.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго»
«До 14 часов 3 января ограничений по Николаевской области не предусмотрено. С 14.00 есть лимиты, при превышении которых возможны повременные отключения. Потребляем электроэнергию ответственно!» – сообщили в компании.
В то же время в «Укрэнерго» добавили, что на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14 часов не применяются.
«В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме», - говорится в сообщении.