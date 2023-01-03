Начинать год нужно с чуда для малышей: Замазеева рассказала о подарках, которые дети Героев получат на свои Дни рождения

В рамках программы «Детки героев» дети николаевских военнослужащих на свои Дни рождения получат подарки от гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи»).

Об этом рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«Начинать год нужно с чуда для малышей. Дети должны улыбаться и иметь больше поводов для радости несмотря на что угодно. Подарить им маленький праздник, в рамках нашей программы «Детки героев», помогут куклы, мягкие игрушки, машинки из любимых детских мультиков и игр, скейты, много других игрушек и, конечно же, сладости от наших благотворителей. Вскоре мы с командой БФ «Светлые дела» поздравим с Днем рождения первого мальчика, чей отец сейчас защищает нашу страну от врага. Подарок уже собрали и подготовили к празднику», – написала Замазеева.

По ее словам, волонтеры уже обрабатывают следующие заявки, поэтому, если вы хотите сделать своим деткам (до 10-ти лет) подарок на День рождения, но нет возможности, потому, что сейчас стоите на защите Украины – звоните по номеру 0800 300 520.