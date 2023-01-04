В Латвии право на работу имеют более 38 тысяч украинских беженцев

По состоянию на 3 января 2023 г. 38 449 украинских беженцев получили документы на проживание с правом на трудоустройство в Латвии.

Об этом свидетельствует последняя информация местного министерства внутренних дел.

С помощью самоуправлений по размещению воспользовались 11 322 человека.

Как сообщалось, 1 января вступил в силу план по оказанию поддержки украинским беженцам в Латвии в 2023 году.

Общие расходы по новому плану в год составляют 214 млн. евро, в том числе дополнительно потребуется 204,3 млн. евро из государственного бюджета.

При разработке плана и финансовых расчетов предполагалось, что в 2023 году в Латвию прибудет 40 тысяч мирных жителей Украины.