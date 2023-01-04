В 2022 году украинский бизнес выплатил почти 100% налогов, заложенных госбюджетом

В 2022 году украинские предприниматели, несмотря на полномасштабное российское вторжение, выплатили почти 100% налогов, заложенных в государственном бюджете, который складывался еще в мирное время.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По его данным, украинский бизнес в прошлом году заплатил в госбюджет 694,4 млрд. гривен.

Эта сумма, отметил нардеп, – это 99,4% от того, что было заложено в госбюджете на 2022 году.

Более того, это на 80 млрд больше, чем было выплачено в мирном 2021 году.