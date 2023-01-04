85% украинцев против любых территориальных уступок россии, – опрос

85% украинцев, опрошенных в декабре, категорически против любых территориальных уступок России, даже если при этом война будет продолжаться дольше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

И только 8% респондентов считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

В КМИС отмечают, что в сентябре недопустимыми никакие уступки по территориям считали 87% опрошенных. В то же время, социологи подчеркивают, что разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, незначительно, но выше показателя по состоянию на май 2022 года, когда против уступок выступали 82%.

Против любых территориальных уступок агрессору остается абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.

При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, незначительно, но выше показателя по состоянию на май 2022 года, когда против уступок выступали 82%.

Против любых территориальных уступок агрессору остается абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.

По «языковому» признаку взгляды на вероятность уступок по территории фактически такие же, то есть в каждой лингвистической группе этот показатель значительно превышает две трети: среди украиноязычных граждан категорически не принимают какие-либо территориальные уступки России 89% опрошенных, среди двуязычных – 86%, среди русскоязычных – 76%.

«Украинцы после 10 месяцев жестокой войны сохраняют устойчивость и отвергают нарратив « потребности территориальных уступок для умиротворения агрессора». Анализ общественных настроений в динамике свидетельствует, что все эти многочисленные атаки [россии] никак не повлияли на готовность украинцев идти на компромиссы», - прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Опрос был проведен по методу телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.