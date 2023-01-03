Николаев отмечает 108 лет со дня зарождения трамвайного движения в городе

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что 108 лет назад в Николаеве был пущен первый трамвай на электрической тяге.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Поздравляю коллектив КП «Николаевэлектротранс» с годовщиной зарождения трамвайного движения в нашем городе! Сегодня вы не только перевозите пассажиров, но и снабжаете их водой, помогаете нашим военным и своим коллегам из других коммунальных предприятий. Спасибо за ваш ежедневный труд и храбрость! Победим», – написал Сенкевич.