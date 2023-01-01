Почти 74% украинцев оценили новогоднюю речь Президента Зеленского на 5 баллов из 5, – опрос

Подавляющее большинство украинцев оценило новогоднюю речь Президента Владимира Зеленского на пять баллов из пяти.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного 1 января компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology по заказу издания Telegraf.

На вопрос «Слушали ли вы приветствие Президента?» 88,6% респондентов ответили, что слушали или собираются послушать: 73,7% респондентов сказали, что слушали, 6,1% – слушали, но не внимательно, 8,8% планируют послушать речь позже. Еще 4,6% не слушали речь, но прочли текст. 6,8% выступление Президента не слушали и не планируют.

Что касается оценки выступления Президента по пятибалльной шкале, то речи Владимира Зеленского 77,5% украинцев поставили самую высокую оценку. Еще 14,2% оценили речь «хорошо». 3,8% опрошенных поставили 3 балла, 1,1% – 2 балла, 1,9% – 1 балл. Следовательно, в среднем выступление Президента украинцы оценили в 4,67 балла. Самый высокий средний балл (4,81) респонденты поставили эмоциональности речи. На 4,72 балла респонденты оценили способность вдохновлять, на 4,65 балла – любопытство, на 4,47 балла – информативность и на 3,81 – «праздничность» выступления Владимира Зеленского.

Справка

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology по заказу издания Telegraf. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Период сбора данных: 1 января 2023 г.