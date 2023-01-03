На «Николаевводоканале» в очередной раз призвали горожан не использовать канализацию как свалку: Только за выходные 40 раз прочищали

За минувшие выходные дни бригады ГКП «Николаевводоканал» 40 раз прочищали «забитую» канализацию.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Находки неизменны: остатки от праздничного ужина, средства личной гигиены и бытовые тряпки. Также весь мусор поступает и в насосные станции канализации, где установлены специальные решетки, которые задерживают весь хлам, а специалисты круглосуточно их прочищают», - говорится в сообщении.

А в центре города коммунальщики достали из колодца кучу влажных салфеток.

«На фото куча влажных салфеток. Наши ребята едва их вычистили из колодца на пересечении Центрального проспекта и улица Соборная. Почему эти средства гигиены оказались в канализационной сети, а не на помойке, нам до сих пор не понятно. Горожане, может, вы в комментариях нам расскажете?» – добавили на предприятии.

«Николаевводоканал» напомнил, что до полномасштабного вторжения россии в Украину из города на очистные сооружения канализации поступало 60 тысяч куб.м. стоков. Летом прошлого года на очистку «прибегало» всего 20 тысяч куб.м., а сегодня ежесуточно поступает уже около 35 тысяч куб.м. стоков.