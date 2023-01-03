«Энергоатом» предупредил, что один из энергоблоков АЭС выводится на плановый ремонт

Во вторник, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП НАЭК «Энергоатом» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится на плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Во время капремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.