Украинским провайдерам передали 172 батареи, чтобы обеспечить интернет во время отключений электричества

Минцифра совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL, благодаря которым тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 часов после отключения света.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости», - сказано в сообщении.

Отмечается, что их получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской.

«Это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания», - уточнили в сообщении.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выход из полного блекаута теоретически займет 7-10 дней.