Ким предупредил о превышении лимитов потребления электричества на Николаевщине, в области вводятся отключения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что жители области превышают существующие лимиты потребления электричества, поэтому могут быть введены очереди на отключение.

Об этом он написал в Telegram.

«Область важно: Превышаем лимиты по потреблению. Если прямо сейчас не начнем экономить будут введены очереди на отключение с 18-00. Если все дружно уменьшим потребление до 18-00, то возможно отключений не будет», - отметил Ким.

Обновлено 17:40 В «Николаевобленерго» сообщили, что с 18:00 все же вводятся в действие графики на отключение.