Компания SpaceX вывела украинский наноспутник PolyITAN-HP-30 на орбиту Земли

На орбиту Земли на ракете Falcon-9 компании SpaceX вывели украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, разработанный учеными Киевского политехнического института им. Сикорского.

Трансляция запуска велась в YuoTube. трансляции запуска

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Киевского политехнического института под руководством главного конструктора проекта наноспутников PolyITAN Бориса Рассамакина.

На космической орбите на спутнике будут проводить эксперимент по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Кроме того, во вторник на Falcon 9 состоялся запуск спутника EOS SAT-1 компании EOSDA, являющейся частью космической группы «Ноосфера» украинца Макса Полякова. Это первый спутник собственного созвездия, которое создает компания.