На горнолыжных курортах в Альпах нехватка снега из-за теплой зимы

Значительная часть Альп остается без снега из-за не по сезону теплой зимней погоды в горах, склоны горнолыжных курортов покрыты травой.

Об этом пишет The Associated Press.

Пятна травы, камней и грязи можно было увидеть в понедельник в некоторых европейских горнолыжных мекках – таких как Инсбрук в Австрии, Виллар-сюр-Оллон и Кран-Монтана в Швейцарии, немецкий Лэнггрис и далеко за их пределами.

На полосе, простирающейся от Франции до Польши, но с Альпами в центре, везде была теплая погода. В последние дни в Польше ежедневные максимумы температуры достигали двузначных значений по Цельсию.

Швейцарская синоптическая служба MeteoSuisse сообщила об одной из самых жарких температур этого времени года. Метеостанция в Делемонте, в горном массиве Юра на границе с Францией, уже зафиксировала рекордную среднесуточную температуру в 18,1 градуса по Цельсию в первый день года, что на 2-1/2 градуса по Цельсию выше предыдущего рекордного показателя для января.

Дефицит снега был особенно тягостным вокруг швейцарского Адельбодена, где в субботу состоится чемпионат мира по горнолыжному спорту, который обычно собирает 25 000 болельщиков на один день соревнований.

Meteo France сообщает, что в южных Альпах и северных Альпах, на склонах выше 2200 метров, прошли снегопады, близкие к нормальным. Но снега заметно не хватает на меньших высотах в северных Альпах и Пиренеях, говорится в сообщении.

Безусловно, Альпы занимают обширную территорию и не вся она лишена снега: возможно, как это ни парадоксально, но больше всего снега выпало в итальянских Доломитовых Альпах, к югу от Швейцарских Альп.