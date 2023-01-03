Глава МИД Финляндии лидирует среди потенциальных кандидатов на пост президента

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто стал фаворитом среди потенциальных кандидатов на президентский пост.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Taloustutkimus по заказу Yle .

Респондентов попросили назвать имя одного человека, которого они хотели бы видеть президентом страны. 25% опрошенных финнов назвали Хаависто, а фаворит предварительного опроса, директор Банка Финляндии Олли Рен, опустился на второе место с 14%.

На третьем месте оказался директор Института международных отношений Финляндии Мика Аалтола (11%), чей рейтинг больше вырос от прошлого опроса. Четвертое место с 7% разделили премьер Финляндии Санна Марин и политик-популист Юсси Халла-ахо.

Опрос обнаружил, что глава финского МИД пользуется популярностью среди женщин и молодых возрастов, а за главу Банка Финляндии готовы отдать свой голос люди с высоким доходом и жители сельской местности.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января 2023 года. Пока ни один кандидат не заявил о решении принимать в них участие.