Кабмин разрешил ввоз беспилотников в Украину без дополнительных документов

Кабинет министров Украины упростил ввоз гражданских беспилотников и запчастей для них.

Об этом сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

По ее словам, теперь ввозить дроны гражданского и двойного назначения как гуманитарную помощь можно без дополнительных документов, в том числе без гарантийных писем. Их ввоз будут оформлять в месте пересечения таможенной границы.

В то же время, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил в Telegram, что на время действия военного положения ввоз беспилотников и их частей будет проходить по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной человеком, который перевозит товар, без мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем.