Николаевская областная станция переливания крови срочно нуждается в донорах I(-) и III(-) групп.

Об этом говорится в сообщении станции.

«Уважаемые жители города – Героя Николаева! В настоящее время существует острая необходимость в донорах групп I(-) и III(-)! Эта потребность срочная! Уже несколько дней мы обращаемся за помощью, но, к сожалению, граждане не отреагировали на наш запрос. Пожалуйста, все, кто имеет возможность сдать кровь данных групп, отзовитесь как можно скорее!» – сообщили в МОСПК.