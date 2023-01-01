Морпех николаевской бригады Дианов передал собранные ему ₴2 миллиона на операцию для героя Бахмута в США

Герой Азовстали морской пехотинец Михаил Дианов передал более 2 миллионов гривен на операцию для героя обороны Бахмута Романа Григоряна в США.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Благодаря вашей помощи мне, Роману Григоряну в эти дни в Миннеаполисе (США) ставят качественные бионические протезы. На это я передал чуть больше 2 миллиона гривен из ваших донатов. Если точно – 52 313 долларов. Узнал я его потребность, когда сам был на операции в США. В Вашингтоне услышал его историю», - сообщил Дианов.

Роман Григорян сражался на восточном направлении в рядах 14-й бригады имени Князя Романа. В июле под Бахумтом он попал под обстрел кассетными боеприпасами – потерял правую руку и правую ногу.

«Это один из тысяч героев войны. Роман Григорьян. Он из Хмельнитчины, почти земляк. Ваша помощь мне позволит теперь Роману ходить и обнимать дочь. Надеюсь, нам еще представится возможность пообщаться лично», — отметил Дианов.

Напомним, морх николаевской бригады Дианов решил передать собранные ₴23,4 миллиона на лечение собратьев. Также Дианов перевел ₴3 миллиона детям погибших защитников «Азовстали»