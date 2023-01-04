Только все вместе мы победим врага: Николаевские спортсмены рассказали, как помогают военным и гражданским

Николаевские спортсмены клуба смешанных единоборств MMA Club Nikolaev с начала полномасштабного вторжения россии в Украину активно помогают как жителям области, которые пострадали от военных действий, так и Силам обороны Украины.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Гражданским лицам спортсмены помогают продуктами питания, средствами гигиены и всем необходимым для ухода за детьми. А защитникам Украины – едой, тёплыми вещами, автомобилями и дронами.

– Наш тренер Олег Шевченко с первых дней служит в 123-й отдельной бригаде ТРО. Мы же со своей стороны стараемся максимально помогать как обычным людям, так и военным. Благодаря поддержке начальника порта «Ника-Тера» Алима Агакишиева и его заместителя, директора по безопасности Олега Иващука мы смогли закупить транспорт как для военных, так и для нашей больницы. В частности, передали карету скорой помощи городской больнице №1, пять автомобилей передали 123-й бригаде ТРО, установили пулеметные станки на три авто, которые использовались на Херсонском направлении. Также передали несколько автомоиблей для военных на Донецком направлении, и два автобуса для эвакуации гражданских, – рассказали спортсмены.

Также, по их словам, по запросу военнослужащих были закуплены и переданы два профессиональных дрона.