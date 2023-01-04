Только все вместе мы победим врага: Николаевские спортсмены рассказали, как помогают военным и гражданским

Николаевские спортсмены клуба смешанных единоборств MMA Club Nikolaev с начала полномасштабного вторжения россии в Украину активно помогают как жителям области, которые пострадали от военных действий, так и Силам обороны Украины.
Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».
Гражданским лицам спортсмены помогают продуктами питания, средствами гигиены и всем необходимым для ухода за детьми. А защитникам Украины – едой, тёплыми вещами, автомобилями и дронами.
– Наш тренер Олег Шевченко с первых дней служит в 123-й отдельной бригаде ТРО. Мы же со своей стороны стараемся максимально помогать как обычным людям, так и военным. Благодаря поддержке начальника порта «Ника-Тера» Алима Агакишиева и его заместителя, директора по безопасности Олега Иващука мы смогли закупить транспорт как для военных, так и для нашей больницы. В частности, передали карету скорой помощи городской больнице №1, пять автомобилей передали 123-й бригаде ТРО, установили пулеметные станки на три авто, которые использовались на Херсонском направлении. Также передали несколько автомоиблей для военных на Донецком направлении, и два автобуса для эвакуации гражданских, – рассказали спортсмены.
Также, по их словам, по запросу военнослужащих были закуплены и переданы два профессиональных дрона.
– Нам также удалося наладить, скажем так, производство тушенки. Мы доставляем сырье в Винницкую область, где на базе школ и садиков делается тушонка, которую мы потом раздаем жителям Николаевской области и военнослужащим. Своим примером мы хотим всем показать, что только вместе мы победим врага. Без надежного тыла не будет сильного фронта. Эти 10 месяцев были тяжелыми, но впереди нам еще много предстоит пройти. Поэтому нужно объединятся и работать на нашу победу, – резюмировали спортсмены MMA Club Nikolaev.