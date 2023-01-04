В Украине растет потребление электроэнергии, до областей доведены лимиты потребления

По состоянию на 12:00 среды, 4 января, потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных.