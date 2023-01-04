В Украине растет потребление электроэнергии, до областей доведены лимиты потребления

По состоянию на 12:00 среды, 4 января, потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений», - говорится в сообщении.
Кроме того, в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных.
«Между тем энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Мы не забываем о целях врага избавить украинцев от света и готовы противодействовать этому и при любых условиях и восстанавливать поврежденное», - резюмировали в компании.