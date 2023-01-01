«Мы работаем для вас!»: Николаевский медцентр «Авиценна Медикал» продолжает оказывать высококвалифицированную помощь горожанам

Николаевский медицинский центр «Авиценна Медикал» продолжает работать и оказывать высококвалифицированную помощь населению.

В настоящее время медицинский центр работает по двум адресам в Николаеве: в Заводском районе, ул. Рюмина, 1 и в Корабельном районе, ул. Фонтанная, 46.

«Авиценна Медикал» предлагает следующие услуги:

- хирургия одного дня (оперативное иссечение новообразований кожи), - лазерное и хирургическое лечение проктологических заболеваний, - оперативное лечение заболеваний щитовидной железы; - лазерное и хирургическое лечение урологических заболеваний; - маммография; - УЗ исследования;

Также в центре проводят консультационные приемы ряд специалистов: терапевт, уролог, проктолог, гинеколог, гастроэнтеролог, невропатолог, сосудистый хирург, дерматолог, онколог, маммолог.

Обращаться по телефону:

улица Рюмина, 1

+38095 3504540

+38098 7153727

улица Фонтанная, 46

+38096 4009797

+38050 5940005

«Авиценна Медикал» – это профессиональные врачи, современное оборудование и комплексный подход к решению ваших проблем со здоровьем. Мы работаем для вас!

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