«Мы работаем для вас!»: Николаевский медцентр «Авиценна Медикал» продолжает оказывать высококвалифицированную помощь горожанам

Николаевский медицинский центр «Авиценна Медикал» продолжает работать и оказывать высококвалифицированную помощь населению.
В настоящее время медицинский центр работает по двум адресам в Николаеве: в Заводском районе, ул. Рюмина, 1 и в Корабельном районе, ул. Фонтанная, 46.
«Авиценна Медикал» предлагает следующие услуги:
- хирургия одного дня (оперативное иссечение новообразований кожи),
- лазерное и хирургическое лечение проктологических заболеваний,
- оперативное лечение заболеваний щитовидной железы;
- лазерное и хирургическое лечение урологических заболеваний;
- маммография;
- УЗ исследования;
Также в центре проводят консультационные приемы ряд специалистов: терапевт, уролог, проктолог, гинеколог, гастроэнтеролог, невропатолог, сосудистый хирург, дерматолог, онколог, маммолог.
Обращаться по телефону:
улица Рюмина, 1
+38095 3504540
+38098 7153727
улица Фонтанная, 46
+38096 4009797
+38050 5940005
«Авиценна Медикал» – это профессиональные врачи, современное оборудование и комплексный подход к решению ваших проблем со здоровьем. Мы работаем для вас!
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