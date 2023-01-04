В случае резкого похолодания в Николаеве и области снова введут отключения электроэнергии, – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в случае резкого снижения температуры воздуха придется вводить очереди на отключение электроэнергии.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Виталий Ким отметил, что температура на юге в последние дни была около 10 °C. И это сказалось на потреблении электроэнергии.

— Лимиты, которые нам доводят, они в процентах почти равны по всей Украине, но из-за того, что у нас температура немного выше, мы потребляем экономно, поэтому у нас есть возможность не отключать планово очереди по районам. Но, если у нас будет резкое понижение температуры, нам придется некоторые очереди отключить, попадая в лимиты электропотребления, - заявил он.

Напомним, Сенкевич дополнил список адресов, где николаевцы смогут зарядить телефоны в случае отключения электроэнергии.