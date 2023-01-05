Дроны, тепловизоры и автомобили для ВСУ: ОО «Важливі Дії» подвела итоги своей работы в 2022 году

С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину ОО «Важливі Дії» активно помогает ВСУ. Речь идет как об одежде и амуниции для военных, так и дорогостоящем оборудовании и транспорте.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал вице-президент общественной организации «Важливі Дії» Александр Германчук.

По его словам, ОО «Важливі Дії» была создана еще в 2015 году, а главной целью ее деятельности была борьба с коррупцией и превышениями служебных полномочий властью. В составе организации были предприниматели и их наемные работники.

– Но уже тогда, в 2015 году наши предприниматели из «Важливі Дії» начали помогать бойцам, участвовавшим в антитеррористическом сопротивлении российской агрессии, потому что война уже продолжалась. Предприниматели перечисляли средства для всеукраинской ассоциации участников боевых действий и трудоустраивали ветеранов, – рассказал Германчук.

С началом полномасштабного вторжения организация продолжила оказывать помощь украинским военным. Сначала покупали преимущественно оборудование – дроны, тепловизоры, приборы ночного видения, рации, батареи, ретрансляторы, защитные шлемы и т.д.

– Искали, находили и покупали это оборудование в Украине, Италии и других странах Европе, Британии. И, конечно, искали и покупали для бойцов автомобили. Ребятам из терробороны Харькова и Киева помогали также провизией, горячими обедами, одеждой. Узнали, что есть проблемы с обувью для военных – нашли производство и поставщика в Украине, заключили договор на изготовление непромокающих армейских демисезонных и зимних берцев. Сейчас уже около 1300 пар такой обуви было уже отправлено разным бригадам на передовую. В Турции нашли производителя качественной военной одежды и термобелья – закупили ее примерно на 100 тысяч долларов, одели почти две роты бойцов ВСУ на Харьковском направлении, – добавил вице-президент «Важливих Дій».

Также ОО приобрела для одного из харьковских разведывательныз подразделений БПЛА «Лелека», который уже выполнил многие важные задачи боевой разведки. Также для этого подразделения был приобретен трейлер, где ребята живут, передвигаются и хранят военное оборудование.

– В целом, за 10 месяцев после начала широкомасштабного вторжения России в Украину наша организация закупила разнообразное военное оборудование, одежду и обувь для передовой почти на 400 тысяч долларов. И это без учета автомобилей. Так как автомобили для ВСУ являются отдельным и одним из главных направлений нашей деятельности. Их нужно много, и они очень существенно влияют на ход боевых действий. В этом направлении мы плодотворно сотрудничаем с Италией - как с компаниями, так и с физическими лицами, которые поддерживают Украину и готовы нам помогать. Там автомобили покупаются на акукционах, ремонтируются, а потом мы их официально покупаем и доставляем в Украину. Мы получаем заказы непосредственно от бойцов, которые потом пользуются этими автомобилями. Только они могут знать определенные технические параметры, важные для их условий и специфики военных задач. И мы собираем экземпляры по их заказу, учитывая все потребности и пожелания. То есть, это некий личный подход, военные получают только то, что крайне важно именно для них. Наши ребята просто в восторге от функциональности и надежности этих автомобилей – у них действительно нет аналогов, – добавил Германчук.

По его словам, в Украину ГО уже завезла 25 уникальных военных пикапов стоимостью от 15 до 30 тысяч евро. Причем автомобили кроме военных получило также спецподразделение «Белые ангелы» МВД Украины