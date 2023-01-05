В Испании табачные компании теперь обязаны платить за уборку окурков

В Испании табачные компании обязали платить за уборку миллионов сигаретных окурков, которые курильщики выбрасывают каждый год.

Об этом сообщает Бабель.

Решение вступит в силу 6 января и является частью пакета мер, направленных на уменьшение отходов и увеличение переработки. Пакет мер предусматривает запрет на одноразовые пластиковые столовые приборы и тарелки, ватные палочки, пенополистирольные стаканчики и пластиковые соломинки, а также уменьшение количества пластиковой упаковки для пищевых продуктов.

Кроме уборки, производители сигарет также будут поощрять людей не выбрасывать окурки в общественных местах. Как именно организуют уборку, и сколько это будет стоить – пока неизвестно.

Предполагается, что табачные компании переведут затраты на потребителей и дадут курильщикам еще один стимул бросить эту привычку. Сигаретные окурки являются одним из самых распространенных видов мусора. В процессе их разложения, которое занимает около 10 лет, выделяются токсичные вещества, такие как мышьяк и свинец. По данным неправительственной организации Ocean Conservancy, сигаретные окурки являются самой распространенной формой загрязнения морей.