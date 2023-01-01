В «Дії» снова можна подтвердить собственность недвижимости

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04.01.2023 18:49

На портале «Дія» опять стала доступной информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В ведомстве напомнили, что с началом полномасштабного вторжения россии госреестры были исключены из соображений безопасности. В настоящее время услугу на портал вернули.

Справка из Государственного реестра прав подтверждает, что вы являетесь владельцем квартиры, дома или земельного участка. Более 1 миллиона украинцев получают ее ежегодно.

В справке содержится информация из 4 основных реестров недвижимости:

- государственный реестр прав на недвижимое имущество;

- реестра прав собственности на недвижимое имущество;

- государственного реестра ипотек;

- единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Стоимость услуги составляет 30 грн. Административный сбор можно оплатить картой онлайн.

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