Николаевская школьница выиграла Олимпиаду Гениев и получила $120 тысяч на обучение в США

Николаевская школьница Любовь Слесаренко получила награду национальной Олимпиады Гениев и поступила в колледж в США.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Ученица Николаевского лицея №58 стала победительницей Всеукраинского конкурса GENIUS Olympiad Ukraine и получила грант на обучение в колледже США. На национальной Олимпиаде Гениев школьница представила проект «Опреснение и очистка воды с помощью многоступенчатого гидрогелевого устройства на солнечной энергии» и получила серебряную награду. До этого она несколько лет подряд становилась призером предметных олимпиад.

Летом Любовь поступила в колледж города Бостон The Newman School на программу обучения International Baccalaureate с грантом $120 тысяч.

Введение в американское учебное заведение предполагало составление эссе, тест на знание английского языка и предоставление портфолио личных достижений. Недавно Любовь Слесаренко получила бронзу в региональной олимпиаде Бостона по математике.