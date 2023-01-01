Полиция идентифицировала оккупантов, расстрелявших 10 гражданских автомобилей на Киевщине

В марте 2022 года оккупанты на Житомирской трассе (М06) обустроили боевую позицию и расстреливали автомобили с мирными жителями. Тогда тяжелое огнестрельное ранение получил двухлетний ребенок, на глазах семилетнего мальчика оккупанты убили его родителей.

Об этом рассказал начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и Севастополе Александр Климовский.

Известно, что одними из первых на территорию Украины из Беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады россии, оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке, возле села Мила.

«Именно вторая батальонно-тактическая группа совершила больше всего расстрелов и убийств на житомирской трассе. Российские танки разместились за заправкой, возле нее и напротив нее, а затем перекрыли движение в обоих направлениях. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения», - уточнил Климовский.

Первыми под обстрел попали два автомобиля: в одном находились супруги, которые чудом выжили. Во втором автомобиле ехала семья с маленьким ребенком. Им удалось под огнем проехать намного дальше, чем ехавший впереди автомобиль, поэтому оккупанты устроили настоящую охоту и начали вести по автомобилю плотный огонь.

«В результате двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжело раненый отец на руках с дочерью прошел пешком довольно большое расстояние. Их подвез в ближайший украинский блокпоста водитель, проезжавший неподалеку. Там пострадавшим была оказана медицинская помощь», - добавили в сообщении.

Отмечается, что 7 марта оккупанты обстреляли колонну из 14-15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля.

«Кадры расстрела автомобиля, ехавшего одним из первых в колонне, облетели весь мир. В машине находилась семья с 7-летним ребёнком, а также их соседка. Мать ребенка погибла сразу в результате обстрела. Отец, пытаясь спасти сына, вышел из машины с поднятыми руками. Его расстреляли русские военные на виду у мальчика. Женщину с ребенком забрали оккупанты. Они были уверены, что они ведутся на расстрел, но в последний момент их отпустили», - отметили в пресс-службе.

В ходе досудебного следствия установлено, что российские военные с 4 по 25 марта расстреляли 10 транспортных средств. В результате 13 человек погибли, шесть - получили ранения.

Напомним, что ранее NYT идентифицировала десятки российских солдат, причастных к убийствам мирных жителей в Буче.