Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в управление государства

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, бывшие в пользовании Украинской Православной Церкви (МП), 5 января вернули в управление государства.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко отметил, что эти два культовых сооружения, расположенные на территории заповедника «Киево-Печерская лавра», были переданы во повременное безвозмездное пользование УПЦ с 2016 года согласно договору, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

Комиссия по приемке-передаче сооружений начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, которое нельзя отделить от культовых зданий (например, Царские врата, люстры), чтобы вернуть его балансодержателю.

По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ.

«Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества. Отсутствие митрополита запротоколировано членами Комиссии, а сами Акты, подписанные со стороны Заповедника, направлены другой стороне на ознакомление», – добавил министр .

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения, очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия.

«Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этот принцип мы и будем придерживаться в дальнейшем», – отметил Ткаченко.

В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании «Миллер», Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/Украинской православной церкви, Министерство культуры и информационной политики Украины.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против еще семи представителей УПЦ МП. В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в действие.

А СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по всей Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.