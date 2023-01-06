Британский археолог-любитель расшифровал письменность, которой пользовались в ледниковом периоде

В Великобритании археолог-любитель обнаружил примитивную систему письма, которой более 20 тысяч лет. Её могли использовать охотники и собиратели ледникового периода.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на The Guardian.

Бен Бэкон потратил много времени, пытаясь расшифровать систему «протописьменности», которая, как считают ученые, появилась по меньшей мере на 10 тысяч лет раньше других эквивалентных систем записи.

Бэкон сотрудничал с командой, в которую входили два профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона, чтобы опубликовать статью в Кембриджском археологическом журнале.

Пещерные изображения животных и рыб по всей Европе известны давно. Однако наряду с этими изображениями на стенах пещер нашли последовательность точек и других знаков. Археологи долго считали, что эти метки имеют значение, но никто их не расшифровал.

Бекон решил расшифровать их, получив доступ к предыдущим исследованиям и изображениям пещерного искусства в Британской библиотеке, и искал повторяющиеся модели. Используя современные циклы рождения животных как точку отсчета, команда пришла к выводу, что отметки, связанные с животными ледникового периода – это запись о том, когда спаривались животные согласно лунному календарю.

Полученные данные помогут команде ученых в дальнейших исследованиях объяснить значение других символов, найденных на пещерных рисунках.