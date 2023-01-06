В США изобрели вакцину для пчел, которая поможет избежать кризиса в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства США одобрило первую в мире вакцину для медоносных пчел. Это должно помочь в борьбе с американским гнильцом – болезнью, которая обычно опустошает колонии пчел.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на The Guardian.

Препарат является ослабленной бактерией. Попадая в организм пчелиной матки, он запускает выработку специфического иммунитета для личинок, которых она родит. Вакцина изначально будет доступна для коммерческих пчеловодов.

– Наша вакцина – это прорыв в защите медоносных пчел. Мы готовы изменить то, как мы заботимся о насекомых, что в свою очередь повлияет на производство продуктов питания в глобальном масштабе, – сказала Аннет Клейзер, исполнительный директор компании Dalan Animal Health, разработавшей вакцину.

Американский гнилец – это серьезное заболевание, вызываемое личинками бактерий Paenibacillus, которые могут ослабить и убить ульи. Распознать болезнь легко – она превращает личинок в коричневую слизь с горьким запахом (гнилостную массу). В США гнильца обнаружили в четверти ульев. В таком случае пчеловоды должны уничтожить и сжечь колонии пчел, чтобы болезнь не распространялась дальше.

Сохранение популяции пчел важно для сельского хозяйства, ведь многие виды растений нуждаются в опылении, чтобы давать урожай.