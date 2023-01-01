Оккупант рассказал про сильное сопротивление ВСУ: «Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге»

Военнослужащий российской армии рассказал супруге, что хочет вернуться домой так как не ожидал стойкого и сильного сопротивления со стороны ВСУ.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный СБУ.

Обладая опытом участия в сирийской войне, он рассчитывал на легкие победы и в Украине. Оккупант находится на Запорожском направлении и уже сказал, что завидует сослуживщам, которых планируют отправить в Сирию.

- Иванычу за*бись. В Сирию поедет. Он и еще один. На шару бл*ть. Поедут под Рязань на учебу. Саперов на саперов. И поедут в Сирию. - Нах*я ты контракт подписывал?

- Ну бл*, я что знал, что-ли, что такая х*я будет? Все войска ВДВ разом загнали сюда. Некому менять. А ВДВ только менять. Ну то, что нас разъ*бали, ты же в курсе? - Потому что восточный округ обос*ался нах*й. - Нет, мы не обос*ались, нас разъ*бали просто. Нас просто разъ*бали. Да там по телеку говорят, что там все за*бись, там что-то. Нас просто кидают нах*й, против артиллерии пехоту бл*ть.