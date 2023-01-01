Оккупант рассказал про сильное сопротивление ВСУ: «Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге»

Военнослужащий российской армии рассказал супруге, что хочет вернуться домой так как не ожидал стойкого и сильного сопротивления со стороны ВСУ.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный СБУ.
Обладая опытом участия в сирийской войне, он рассчитывал на легкие победы и в Украине. Оккупант находится на Запорожском направлении и уже сказал, что завидует сослуживщам, которых планируют отправить в Сирию.
- Иванычу за*бись. В Сирию поедет. Он и еще один. На шару бл*ть. Поедут под Рязань на учебу. Саперов на саперов. И поедут в Сирию.
- Нах*я ты контракт подписывал?
- Ну бл*, я что знал, что-ли, что такая х*я будет? Все войска ВДВ разом загнали сюда. Некому менять. А ВДВ только менять. Ну то, что нас разъ*бали, ты же в курсе?
- Потому что восточный округ обос*ался нах*й.
- Нет, мы не обос*ались, нас разъ*бали просто. Нас просто разъ*бали. Да там по телеку говорят, что там все за*бись, там что-то. Нас просто кидают нах*й, против артиллерии пехоту бл*ть.
- А так разведка работает?
- Нету разведки, разведка боем идет. Нам сказали, бл*ть в деревню зашли там что-то 20 человек, нах*й. Заехать надо, выкинуть их расх*ярить. Мы поехали бл*ть, а там 4 танка нах*й и пехотных х*ева гора. Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось. Плюс эти бл*ть добровольные еб*ные! И все. А у них все лучше нах*й. Экипировка лучше, и оснащение, и вооружение, все вообще лучше.
- Когда это все закончится?
- Не заю. Наверное п*здец как не скоро.
- Лучше б ты в Сирии сидел.
- Угу.