Николаевцев призвали быть осторожными на Рождество и сообщать в полицию о подозрительных предметах

Правоохранители призывают украинцев быть внимательными и осторожными на праздники.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

7 января верующие украинцы будут отмечать Рождество по юлианскому календарю.

"Вместе с тем в стране действует военное положение, поэтому призываем граждан быть сознательными и ответственными и содействовать стражам порядка в выполнении ими служебных обязанностей ради спокойных и мирных праздников".

"В случае обнаружения подозрительных предметов на территории культовых сооружений просим немедленно сообщать в территориальные органы ГСЧС и Национальной полиции по телефону 101 и 102", - говорится в сообщении.

В случае правонарушений сотрудники правоохранительных органов будут немедленно реагировать и привлекать виновных к административной и уголовной ответственности.