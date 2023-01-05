В Вознесенске в рамках дерусификации собираются переименовать пять улиц

В Вознесенске 5 января состоялось общественное обсуждение переименования улиц.

Об этом сообщили городские власти Вознесенска.

Обсуждение прошло в виде круглого стола, до переименования предлагалось 5 улиц на 1 переулок. В течение двух месяцев принималось обращение от жителей общины с предложениями новых названий, а также неравнодушные жители общины высказывали свои предложения во время круглого стола. После обсуждений провели голосование и определили список с новыми названиями улиц в Вознесенске:

- Зои Космодемьянской на Рыцарей Зимнего Похода (в честь 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, участвовавших в освобождении Вознесенска от русских войск в начале марта 2022 года); - Лермонтова на Назария Яремчука (украинский эстрадный певец, Герой Украины); - Маяковского на Европейский; - пушкинская на Софиевская; – Тимирязева на Свободы.

Теперь новые названия улиц должен утвердить Вознесенский городской совет.