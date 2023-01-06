Из-за похолоданий в Украине увеличивается потребление электроэнергии, - Укрэнерго

По состоянию на утро 6 января потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Об этом сообщает «Укренэрго».

«Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что стоит разумно потреблять электроэнергию, использовать энергоемкие приборы поочередно - это позволит снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

«Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. Из-за сложности и масштабности повреждений ремонты требуют значительных ресурсов и времени. Но мы обязательно все отстроим», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине могут быть отключения электроэнергии из-за превышения лимитов.