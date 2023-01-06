Минкульт разрешил Епифанию провести рождественскую службу в Лавре, несмотря на протесты УПЦ МП

УПЦ Московского патриархата заявила, что договоры аренды храмов на территории Лавры продлеваются автоматически до конца военного положения, а также пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни. Однако позже Министерство культуры все же дало разрешение на проведение ним Рождественской службы 7 января.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП и «ВВС News Україна».

«Одностороннее прерывание руководством заповедника «Киево-Печерская лавра» договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра УПЦ МП является противоправным и не требовалось указом президента или другими нормативными документами».

В УПЦ МП заявили, что в соответствии с пунктом 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 года № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения», договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение 4 месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.

В Церкви добавили, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого. Церковь подчеркнула, что если Минкультуры и заповедник имеют другую позицию, то «они могут доказать свою правоту в суде».

Священнослужители МП также призвали администрацию Лаврского заповедника не допускать на территорию святыни предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, который намерен провести богослужение в помещении Успенского собора 7 января, однако Министерство культуры все же дало разрешение на это - в УПЦ МП ответили, что для этого нет соответствующего разрешения.

При этом в УПЦ МП ссылаются на слова и. о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника во время встречи с представителями этой церкви. По словам представителей УПЦ МП в ходе встречи 5 января Рудник заявил, что «никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ВТО не поступало».

После этого журналисты издания связались с Александром Рудником. В ходе разговора он опроверг сообщение УПЦ МП.

«Тот разговор на видео проходил вчера в первой половине дня. На тот момент не было распоряжения о богослужении. Но во второй половине дня ко мне поступило обращение от ВТО о проведении богослужения и о получении разрешения от министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию», - пояснил Рудник.

Речь идет о разовой аренде для богослужения. Рудник добавил, что силы правопорядка будут следить завтра за тем, чтобы событие произошло без эксцессов.

Напомним, что ранее в церквях УПЦ МП в четырех областях нашли прокремлевскую агитацию и склады оккупантов.